Oltre Amrabat, nome nuovo per il centrocampo in casa Napoli

Il Napoli vuole dare a Spalletti il tanto agognato centrocampista per rendere più completa la rosa. I nomi in questione adesso sono due. Il primo è sempre Amrabat, anche se c’è di mezzo il Torino, ma non è del tutto tramontato, visto che neanche sabato ha giocato con la Fiorentina. Il secondo è un nome nuovo e viene dalla Premier League. Si tratta, secondo il CdS, di Zambo Anguissà. Nato in Camerun, alto 1,84, con spiccate dote difensive. Sabato scorso era in panchina con il Fulham e sarebbe la classica occasione last- minute per il mercato estivo. Si sa però che i famosi mister X non mancano mai,

La Redazione