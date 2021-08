Mirko Calemme: “Anguissa? Un Bakayoko molto più rapido”

Il mercato non è ancora terminato, quindi c’è da attendere le ultime mosse dei club, Napoli compreso. Nel corso di Radio Kiss Kiss è intervenuto il collega di calciomercato.it Mirko Calemme. “L’acquisto di Anguissa? Lo reputo un grande colpo, considerando le sue qualità, credo che possa essere un Bakayoko molto più rapido. Su Fabian Ruiz dico che certo non è stata la sua miglior prestazione, ma neanche la peggiore ovviamente. Il giocatore ha dimostrato, nonostante la mancata convocazione con la Spagna, di avere carattere, compreso il gol dal limite visto di ieri contro il Genoa. Per quanto riguarda Petagna sarebbe un peccato dovesse andare via visto che nella rosa era l’alternativa ad Osimhen. Vediamo cosa succederà in questi ultimi momenti, ma il suo addio sarebbe davvero un rammarico”.

La Redazione