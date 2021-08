Le ultime novità sul recupero di Fahouzim Ghoulam

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo show”, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano, è intervenuto il direttore di napolimagazine.com Antonio Petrazzuolo. “Il recupero di Ghoulam? Procede spedito, il giocatore ha superato brillantemente tutti i test fisici a cui è stato sottoposto. I prossimi step saranno le partitelle, i contrasti e i cambi di direzione, ma il Napoli non ha acquistato il terzino sinistro proprio in attesa del rientro del calciatore algerino. L’arrivo di Anguissa? È un buon giocatore, ha molta fisicità, ma dispone anche di una discreta tecnica. Il Napoli, rispetto alle altre big, è l’unica squadra che non si è indebolita, avendo tenuto tutti i migliori. Il futuro di Petagna? Lui vorrebbe restare, ma il Napoli in quel ruolo è più che coperto, quindi al calciatore è stato comunicato che non troverà molto spazio”.

La Redazione