La SSC Napoli scrive – “Imponente e irresistibile come il boato di una montagna”

Le parole della società:

“Il Napoli conquista Marassi con la potenza di Andrea Petagna. Quando l’orizzonte del match volge verso la dissolvenza, il bomber di Trieste soffia come la bora sul versante ligure e scaraventa in rete un gol pesante come un promontorio. Genova per noi è nell’esultanza di Petagna, appena entrato, a pochi minuti dal 90esimo, e nel sinistro sciabola e fioretto di Fabian che aveva aperto la serata. Il Napoli dimostra ancora personalità, anima e resilienza reagendo al pareggio genoano e rimettendosi al comando di una sfida impervia e combattuta fino all’ultimo palpito. Un successo che fa quantità, qualità ma soprattutto mentalità, su un campo di storia e tradizione che per noi è di nuovo foriero di nobiltà e gloria. Il Napoli parte con due vittorie e aspetta la Juve dopo la sosta. La madre di tutte le sfide in un settembre che si preannuncia ricco di emozioni. L’avventura è appena iniziata…”

Fonte: sscnapoli