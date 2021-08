La moviola di Edmondo Pinna: non bene Di Bello, promosso Fabbri al VAR

Decisamente sotto la sufficienza Di Bello (Voto 5,5), dopo pochi minuti aveva già commesso tre errori (il giallo per Ekuban in scivolata su Di Lorenzo stona visto che poco dopo Insigne compie l’identico intervento su Biraschi e viene graziato; manca un giallo chiaro a Cambiaso). Tutto ruota attorno alla rete annullata a Pandev per un precedente fallo su Meret, diciamo che è l’unica decisione giusta presa, peccato però abbia dovuto avere l’ausilio del VAR.

REVISIONE

Meret esce quasi al limite dell’area, mani protese in alto, ha iniziato già il suo movimento, su di lui, ruotando il corpo verso sinistra quasi di 45 gradi, piomba Buksa, il contatto sulla gamba destra del portiere azzurro (sicuramente anche imprudente) è netto e lo sbilancia (è in presa alta), Di Bello convalida il gol, Fabbri al VAR preferisce fargli vedere tutto, e fa bene: OFR e decisione sul campo cambiata. Vero, Buska non poteva fare altro, ma il suo salto è scomposto (non all’interno del suo cilindro, si direbbe nel basket), non può mai prendere il pallone perché il vantaggio è di Meret.

OFFSIDE MA...

Regolare la rete di Fabian Ruiz: al momento del tiro dello spagnolo, in posizione di fuorigioco geografico c’è Elmas, ma questo non sembra interferire con Sirigu e il suo tentativo di parata.



VAR: Fabbri6,5 Decisivo nell’episodio Meret-Buksa.

Fonte: CdS