La difesa azzurra – KK sovrasta, strafalcioni per Meret e Di Lorenzo

Qualche leggerezza di troppo. La difesa azzurra a Genova non è perfetta. Meret è croce e delizia, Di Lorenzo non sembra…Di Lorenzo. Koulibaly, invece, è Koulibaly. E lo vedi. Normale amministrazione per Mario TRui e Manolas. Il Mattino scrive:

6 Meret

Una uscita non proprio impeccabile e meno male che il Var lo salva sul gol di Pandev. A metà frazione dice ‘no’ a Ghiglione: conclusione dall’area di rigore, neutralizzata in corner. Decisivo anche a inizio ripresa, sempre su Ghiglione. Sulla tuonata ravvicinata di Cambiaso non pare poter fare proprio nulla.

5 Di Lorenzo

Cambiaso spinge tanto con Rovella, limitato nel primo tempo il raggio d’azione offensivo, bene in fase di non possesso, anche se spesso sbanda come quando sul gol guarda Cambiaso mentre calcia in porta, in una situazione assai leggibile. Perfino lui, salvavita di tante occasioni, incappa in qualche strafalcione.

6 Manolas

Preciso in tutte le chiusure su Ekuban, sfrutta i cavalli del motore quando si tratta di andare a tamponare qualche fuga dai terzini, come in un’occasione su Ghiglione. Solo Pandev spesso lo mette in difficoltà nella ripresa ma si aggrappa alla sua esperienza ed è difficile sfondare dalle sue parti.

7 Koulibaly

Non sbaglia un intervento, porta palla con autorevolezza, Ekuban scappa dalle sue parti per evitare il contrasto.La presenza più solida in difesa, non patisce mai la fisicità dei genoani. Si batte sulle barricate quando il Genoa rovescia la partita nel secondo tempo: uno dei pochi a capire che dal fioretto bisognava passare alla clava.

6 Mario Rui

Ghiglione crea più di un fastidio con le sue sgasate: il Genoa prova a mettere pressione sempre dal suo lato, soprattutto quando entra Pandev e la squadra di casa diventa più intraprendente. Assiste passivo al dialogo che porta alla rete. Solite luci e ombre ma è millimetrico l’assist per Petagna.