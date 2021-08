L’ attacco azzurro – Insigne, “falso” di qualità, un po’ incerto El Chucky

Non era facile senza la “punta” di riferimento. Spalletti sceglie di giocarsi i piedi buoni che ha in attacco. Insigne è tutto vero, ha ben poco di “falso”, Politano rientra quando serve, mentre Lozano non è ancora…El Chucky! Il Cds giudica così:

Politano 6 Sa che bisogna dare aria alla manovra e se ne sta larghissimo a guastare i pensieri altrui.

Insigne 7 La magìa (30’) quando passa tra Biraschi e Badelj sfida le leggi della fisica. Poi: un palo, il falso nueve, la personalità e la necessità di rifiatare.

Lozano 5,5 Ha bisogno di sciogliersi, di dialogare rapido per partire e il Genoa ringhia soprattutto in quelle zone per gli uno-due. Sirigu l’immalinconisce