Il marchio di fabbrica di Fabian è ormai noto: lui segna così!

Spesso viene criticato, quello che doveva essere il suo Europeo, in realtà, è stato deludente, ma la classe di Fabian Ruiz, chiunque mastichi calcio, non la può negare. Lento, spesso in disaccordo con la posizione da occupare, d’accordo, ma “vede” e sente la giuocata prima degli altri. E’ capace di aprire il gioco senza problemi e riesce ad avere delle intuizioni fuori dal comune, peccato per la discontinuità. Segna da fuori area, è il suo marchio di fabbrica ed il Napoli, stamattina, lo ribadisce.

📊 Tutte le ultime sette reti di @FabianRP52 in Serie A sono state segnate con tiri da fuori area!

Vamos Mago 🎩🚀 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/x0FRctD8H0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 30, 2021