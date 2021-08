Il mercato del Napoli, in attesa di Anguissa, è tutto concentrato sul futuro di Andrea Petagna che ha diverse richieste di mercato. Il giornalista Giovanni Scotto aggiorna su twitter. “Ore aggiuntive di riflessione per Andrea #Petagna. La #Sampdoria lo aspetta ma ha ricevuto anche la proposta dell’#Atalanta (sempre in prestito). In più il calciatore ha ricevuto una piccola sorpresa dai compagni di squadra e #Spalletti, che gli hanno chiesto di restare a #Napoli”.

La Redazione