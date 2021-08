Ciro Venerato: “Petagna-Sampdoria, volano gli stracci tra AdL e Ferrero”

Sono ore frenetiche per il mercato del Napoli e sulla trattativa che riguarda Andrea Petagna e il club ligure. Nel corso del Tg3 arrivano aggiornamenti dal giornalista Ciro Venerato da Milano. “In questi minuti ho avuto l’occasione per chiacchierare con i dirigenti della Sampdoria e sono infuriati per la questione Petagna. Tra AdL e Ferrero, sono volati gli stracci e la trattativa in questo momento è sfumata. E’ chiaro che tra stanotte e domattina tutto può accadere, ma in questo momento sono cambiate le carte, oltre al no di Spaletti per la punta”.

La Redazione