Cinque giocatori bianconeri a rischio per Napoli-Juventus

Dopo la seconda giornata di campionato c’è la sosta per le nazionali, e come scrive oggi La Gazzetta Dello Sport, cinque giocatori della Juventus potrebbero essere a rischio per la gara col Napoli al ritorno in campionato. “Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Danilo si presenteranno chissà come a Napoli-Juve (sabato 11): con appena qualche ora di sonno e dopo un viaggio su un volo privato da Buenos Aires atterrato ventiquattr’ore prima”.

La Gazzetta ricorda che il Tas ha dato ragione alla FIFA, “i giocatori devono essere rilasciati alle nazionali”.

IlNapolista