Centrocampo – Fabian Ruiz meglio in attacco che quando c’è da difendere

6 Fabian Ruiz – Esce Criscito su di lui quando prova ad aprirsi in posizione di interno: una museruola che porta frutti al Genoa fino al gol. Poi sventagliata di Insigne, assist di Politano, Fabian elude Hernani e trova un mancino cristallino che si insacca nell’angolo opposto. Quando si alza la polvere, lui fa fatica.

6,5 Lobotka – Importanti progressi rispetto al Venezia. Il più lucido nelle difficoltà, senza incantare però. Lo schermo di Hernani, schierato in quella posizione per tamponarlo, non funziona. Poi però va spesso in difficoltà e soffre in fase di interdizione per tutta la ripresa ma interpreta bene il ruolo.

6 Elmas – Parte subito bene come incursore, interpreta al meglio il ruolo della mezzala, stoppando lo sviluppo a destra del Genoa tra Sturaro, Ghiglione ed Hernani. Però va in un po’ in affanno nella ripresa, quando si lotta su ogni pallone e non sempre si possono fare i compiti con la bella grafia.

Fonte: Il Mattino