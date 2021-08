CALCIO FEMMINILE – Giulia Risina è una nuova giocatrice del Venezia

Il Venezia femminile, piazza a centrocampo un acquisto importante, si tratta dell’ex Napoli Giulia Risina. La giocatrice siciliana avrà l’occasione in laguna di mettersi in luce, dopo un paio di stagioni non facili. Ecco le sue prime parole: Finalmente posso ufficializzare il mio trasferimento al Venezia FC . “Orgogliosa di far parte di questa società ambiziosa e di un progetto importante. Ringrazio staff tecnico e tutto il Venezia per questa opportunità e per la grandissima fiducia. Fino all ultimo giorno lotteremo e lavoreremo sodo per raggiungere i nostri obiettivi. FORZA VENEZIA”.

La Redazione