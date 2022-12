CALCIO FEMMINILE – A. Pistolesi (all. Napoli): “Aguirre? Vi svelo perché l’ho voluta. Non siamo ancora pronti fisicamente”

Esordio con sconfitta del Napoli femminile, sabato in casa contro l’Inter, con il punteggio di 0-3. Azzurre che hanno retto per quasi un tempo, poi calo fisico alla distanza. La prossima sfida sarà contro l’A.s. Roma e si attenderanno segnali incoraggianti da parte del mister. Il tecnico delle partenopee Alessandro Pistolesi ieri è intervenuto in sala stampa e ilnapolionline.com era presente nel post-gara.

Factory della Comunicazione

Analizzando la gara bene la tua squadra fino al doppio svantaggio. Positivo l’atteggiamento di non fare lanci lunghi, dalla difesa. Cosa ne pensi in merito? “Come ho detto prima, la squadra bene fino allo svantaggio, poi siamo calati prima mentalmente e poi a livello fisico. Quest’anno difficilmente faremo lanci lunghi, tranne se non sono necessari, ma giocheremo palla a terra e coinvolgere le giocatrici di fascia. Mi auguro quanto prima di avere le ragazze ora infortunate e dopo la quarantena le neo arrivata Soledad”.

Mi ha colpito Aguirre, peccato solo sulla terza rete, per come rilancia dalla sua area di rigore e la personalità. “Premesso che Aguirre, come tutte le nuove arrivate, sono acquisti voluti da me personalmente. Ho voluto il portiere proprio per quello detto da te, brava nei lanci lunghi, quasi da centrocampista. Sono contento del suo arrivo e cercheremo di sorprendere le avversarie per lanciare le nostre attaccanti”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®