Attacco – Insigne regala magie in mezzo all’area. Male Lozano

6 Politano – Sporca la prima costruzione a Criscito, subito pericoloso in avvio, fondamentale il suo raddoppio in fase arretrata. In fase avanzata manca l’asse con Di Lorenzo, ma solo dalla mezz’ora inizia a puntare Cambiaso. Nella ripresa il genoano gli rende la vita un via crucis perché è evidente il calo fisico.

7 Insigne – Ottanta metri per recuperare palla a 5 minuti dalla fine. Eccolo il capitano. Prima palla in area di rigore, strappo su Biraschi, con Vanheusden costretto al recupero disperato. Mantiene il baricentro mobile nell’esercizio del falso nove, bypassa costantemente Biraschi. Piega la gara come un cucchiaino con il suo genio da illusionista.

5 Lozano – Viene messo a sinistra che non è mai stata casa sua. Sfiora il gol in avvio, anche se vive un avvio poco lucido, bloccato tra Ghiglione e Vanheusden, il suo primo tempo vive di pochi strappi, anche per la mancanza di intesa con Mario Rui. Un solo squillo nella ripresa ma Sirigu respinge. Occasione sprecata per ribaltare le gerarchie.

Fonte Il Mattino