Il gol vittoria di ieri sera contro il Genoa da parte di Andrea Petagna, crea un grosso dubbio in casa Napoli sul suo futuro. Spalletti ha fatto intendere che non vuole che sia ceduto, ma al tempo stesso il ragazzo chiederebbe di giocare con continuità. Per questo che in queste ore Sampdoria e Atalanta non gli chiudono le porte al bomber ex orobici e Spal. Secondo il CdS non c’è nulla di scontato e quindi c’è da attendere eventuale sviluppi.

La Redazione