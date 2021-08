Approfondimento e grafici A.Pisciotta: Anguissa centrocampista di quantità

Approfondimento su André Frank Zambo Anguissa, noto semplicemente come Zampo Anguissa, è un calciatore camerunense, centrocampista, ex Fulham.

Posizione da centrocampista

La zona centrale del centrocampo sembra essere la sua zona preferita, infatti riesce ad adattarsi come mediano per un centrocampo a 2 o a 3; inoltre può adattarsi in un centrocampo a 4, facendo il centrocampista di quantità, può ricoprire il ruolo di mezzala con la stessa quantità, ed inoltre ha giocato anche da trequartista nel modulo 1-4-2-3-1.

Fase Offensiva

Come detto in precedenza sembra un calciatore in grado di giocare tra le due aree di rigore, è quello il suo spazio, ma ha dalla sua parte inserimenti e verticalizzazioni veloci (figura 1-2-3). Quello che sembra ricercare Spalletti dal mediano davanti la difesa. Riesce ad essere presente e ad accorciare subito le distanza dopo il lancio o il passaggio. E’ un buon centrocampista di quantità che può far bene da mediano con le sue verticalizzazioni, e sia con gli inserimenti da mezzala. Non è un rifinitore in quanto nei campionati ha segnato solo 2 goal quando era al Villareal nella stagione 2019/2020, e 4 goal con la nazionale camerunense (figura 4).

Fase difensiva

Nella fase difensiva riesce a muoversi bene facendo differenza a seconda del ruolo che occupa; ad esempio da mezzala di quantità sa che deve andare in raddoppio ed in pressing (figura 5), almeno con il Fulham questa era la richiesta dell’allenatore. Invece da mediano sa che se il terzino di fascia esce in pressione sull’esterno lui tende ad inserirsi nello spazio lasciato, in maniera preventiva, così da tenere equilibrata sempre la linea difensiva. Inoltre con la sua stazza fisica (alto 1,84 mt), farà sicuramente da filtro sulle palle alte che arrivano centralmente.

Conclusioni dell’approfondimento

Spalletti dovrebbe restar contento seppur non è un centrocampista di prima qualità, ha delle buone doti tecniche e delle caratteristiche che rientrano nei parametri del tecnico. Sicuramente dovrà entrare negli schemi degli azzurri, ma le sue caratteristiche di apprendimento sono molto veloci, infatti è passato in diversi campionati principali, partendo dalla Ligue1 francese, per poi passare un anno in Premier League, spostandosi un solo anno in Liga spagnola, per ritornare in Premier. Un centrocampista che ha molta esperienza, infatti negli ultimi due anni ha saltato pochissime partite di campionato.

Nell’ultimo anno al Marsiglia con l’allenatore Rudi Garcia, il 2017/2018, è arrivato in finale di Europa League persa per 3a0 contro l’Atletico Madrid di Simeone. Sicuramente sarà d’aiuto a tutta la rosa la sua esperienza per far crescere sempre più l’ambiente azzurro.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

RIPRODUZIONE RISERVATA ®