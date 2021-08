Anguissa a Villa Stuart: ha già svolto le visite mediche

Mediano camerunense classe 1995, André Zambo Anguissa ha vestito le maglie di Reims, Marsiglia, Fulham e Villarreal, prima di tornare nuovamente a vestire la maglia degli inglesi. Il calciatore acquistato dal Napoli, come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio, è già arrivato a Villa Staurt per effettuare le visite mediche di rito, anzi, le avrebbe già svolte. Per lui, di proprietà del Fulham, sarà prestito con diritto di riscatto. Centrocampista con doti difensive, Anguissa è capace di giocare davanti alla difesa, ma può giocare anche in una mediana a 2 o, all’occorrenza, in ruoli più arretrati. Il Napoli completa dunque il reparto e consegna a Spalletti il suo nuovo centrocampista.