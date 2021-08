Altamura, giornalista: “Ieri il Napoli ha vinto senza brillare”

Su Radio Marte, è intervenuto Marcello Altamura, giornalista, ecco le sue parole: “Petagna, non credo che il Napoli possa sostituirlo last minute. Tutto è possibile ma io non credo. Ieri gara brutta, sporca e cattiva che vinci senza brillare. Il gol di Pandev si poteva annullare ma a parti invertite staremmo gridando al complotto. Andata bene, incassiamo la cambiale e ce ne ricorderemo più avanti. Compiuta la missione di fare 6 punti e ora va vissuta la sosta con grande tranquillità. Fabian Ruiz? Lampante a tutti che non sia in condizione smagliante ma è agosto. L’unica pecca è che vive troppo di alti e bassi, deve trovare continuità di prestazione ed essere decisivo sempre anche nelle piccole cose”.