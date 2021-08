La SSC Napoli informa che la Uefa sta monitorando l’evoluzione dei contagi Covid in Europa ed al momento sconsiglia i tifosi di organizzare viaggi per seguire le gare della propria squadra all’estero.

I biglietti per i settori ospiti, non sono al momento disponibili.

La Uefa assumerà una decisione in tempo utile per la prima trasferta.

dal sito ufficiale della società azzurra