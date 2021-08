Spalletti non si piange addosso, ma può inventarsi “solo questo”

Non si piange addosso, Spalletti. E la cosa non dispiace, certo. Eppure il dover fare a meno di Osimhen, sul quale avrebbe puntato il suo gioco offensivo e vedere Zielinski fermo ai box, non può farlo di certo sorridere. Farà di necessità virtù, non ha altra soluzione. Un nove che più nove non si può al momento non c’è. Dunque, non può che arrangiarsi. E a centrocampo, dove deve per forza di cose dirottare Elmas, per il quale avrebbe anche potuto pensare ad altro, ecco che è meglio tenere Insigne a sinistra a dare una mano e lasciare Lozano al centro dell’attacco.

Il Mattino