Spalletti lo fa capire chiaramente, stasera non accetta scherzi a Genova

Spalletti non si tira indietro. Non è nel suo stile. Per questo stasera (si gioca alle 18,30) non può accettare scherzi dal suo Napoli, pur decimato da infortuni e dalla squalifica di uno dei suoi assi. «Siamo solo all’inizio di un percorso per fare cose importanti per noi stessi e per una città che chiede questo. Dobbiamo continuare così, con Lorenzo che è uno di quelli che vuole aggiungere nuove giocate al manuale del calcio, è normale ribattere un rigore per lui. Il capitano è condannato a dover dare sempre comportamenti corretti ai compagni, ai bambini allo stadio o a casa, lui fa questo e manda segnali importanti».