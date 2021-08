Serie A ,posticipi 2°giornata:Milan e Roma calano il poker!

Serie A 2° giornata , risultati posticipi :

Milan-Cagliari:

Primo tempo di fuoco tra i rossoneri ed i sardi ,dove nei primi venti minuti vanno in rete quattro volte.A sbloccare l’incontro ci pensa Tonali con un gran tiro a giro su calcio di punizione .Il pari arriva dopo pochi minuti con Deiola,che servito da Joao Pedro ,insacca di testa.La gioia del pari dura un attimo .Milan di nuovo in vantaggio ,stavolta con Brahim Diaz che devia in rete il tiro di Leao.Gli uomini di Pioli stregano nuovamente la difesa avversaria ,Diaz inventa e Giroud con un tiro all’incrocio non lascia scampo al portiere avversario .Sul finire del primo tempo i padroni di casa calano il poker .Su rigore Giroud supera il portiere avversario.

Tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (68′ Bennacer), Krunic; Saelemaekers (68′ Florenzi), Brahim Diaz (85′ D. Maldini), Leao (68′ Rebic); Giroud (91′ Castillejo). All. Pioli

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli (64′ Zappa), Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman (75′ Farias), Deiola (85′ Gaston Pereiro), Dalbert (75′ Lykogiannis); Joao Pedro, Pavoletti (85′ Ceter). All. Semplici

Ammoniti: Dalbert (C), Deiola (C), Strootman (C), Godin (C), Brahim Diaz (M) e Nandez (C)

Salernitana-Roma:

Dominio giallorosso in terra campana ,dove gli uomini di Mourinho si impongono per 4 a 0. Primo tempo equilibrato con entrambe le squadre che provano a costruire ,ma il risultato non si sblocca. Nella ripresa gli ospiti sbloccano subito la gara con Pellegrini, il quale riceve palla dal limite mandandola sulla sinistra .Pochi minuti dopo arriva il raddoppio ,stavolta con Veretout .Il centrocampista francese riceve la palla in aerea e facile la rifila all’angolino.I padroni di casa provano a rendersi pericolosi con Bonazzoli ,ma tiro poco preciso. Abraham chiude i conti con un tiro da fuori area .La palla accarezza il palo ed entra in rete.Nel finale Pellegrini firma il poker con un tiro all’incrocio dal limite dell’area.

Tabellino

SALERNITANA (5-4-1): Belec; Kechrida (22′ st Zortea), Aya, Gyombér, Jaroszynski (39′ st Schiavone), Ruggeri; M. Coulibaly, Di Tacchio, L. Coulibaly (11′ st Simy), Obi (23′ st Capezzi); Bonazzoli (39′ st Kristoffersen). A disp: Fiorillo, Russo, Iannone, Kastanos. All: Castori.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina (37′ st Calafiori); Veretout (38′ st Diawara), Cristante; Pérez (33′ st Shomurodov), Pellegrini, Mkhitaryan (26′ st El Shaarawy); Abraham (38′ st Mayoral). A disp: Fuzato, Villar, Reynolds, Kumbulla, Darboe, Zalewski. All: Mourinho.

Arbitro: Abisso di Palermo (Valeriani/Bresmes. IV uomo: Pezzuto. Var: Aureliano. Avar: Prontera