SERIE A – Genoa-Napoli 1-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo aver vinto contro il Venezia, cercava il bis, in trasferta contro il Genoa. Partita dove gli azzurri sfiorano la rete in tre circostanze. Prima Lozano, dove di testa spreca da ottima posizione e due con Insigne. Palo del capitano e poi parata di Sirigu. I padroni di casa cercano il vantaggio con Ghiglione, parata di Meret. Il vantaggio arriva con Fabian Ruiz, diagonale vincente dello spagnolo. Nella ripresa partenopei entrati con un piglio meno aggressivo e i rossoblù vanno vicini al pari. Ancora Ghiglione, anche qui bene il portiere friulano. Meret però esce male sul pari di Pandev, ma il VAR ferma tutto ed è ancora 0-1. La rete dell’1-1 però non tarda ad arrivare, tiro di Cambiaso, non perfetto l’estremo difensore azzurro. Il gol scuote la squadra di Spalletti, ci prova Politano, ma non calcia con forza. Entra Petagna e segna di testa su cross di Mario Rui. Nel finale scatenato anche Ounas che crea lo scompiglio. Successo che fa morale in vista della sosta e poi alla gara contro la Juventus. Ecco le pagelle del match del “Luigi Ferraris”.

Top

Koulibaly 7 – Il Napoli anche quest’anno ha resistito alle sirene estere del mercato e potrà contare sul gigante senegalese. Questa sera l’ex Genk è stato ancora più incisivo del Venezia. Insuperabile in velocità e nel gioco aereo. Nel finale sfiora la rete personalmente, insomma una roccia anche in avanti.

Manolas 6,5 – Il sapere che probabilmente non sarà ceduto, forse lo ha sbloccato, visto che contro il Genoa è stato più attento del solito. In sostanza attento e senza commettere sbavature.

Lobotka 7 – Contro il Venezia è andato a corrente alternata, mentre stasera al “Luigi Ferraris” è stato impeccabile, Inizia con un passaggio filtrante, poi chiude in mezzo al campo e cresce sempre più nel trovare la posizione. Giocatore forse ritrovato?

Fabian Ruiz 6 – Il gol nel finale di primo tempo lo ha sbloccato, perchè prima aveva fatto fatica. Cala ad inizio ripresa, ma si riprende nel finale. Deve avere più fiducia e continuità.

Politano 6,5 – Il primo tempo dell’ex Inter e Sassuolo era convincente. Dà una mano in difesa e ottimi i passaggi per i compagni. Uno per Insigne, dove para il portiere e poi la palla per Fabian Ruiz che sblocca il match. Cala a tratti nella ripresa, anche se cerca il gol, ma manca la potenza. Meglio rispetto alle sfide precedenti.

Petagna 6,5 – Le voci di mercato potevano condizionare il gigante, ma entra e decide con la splendida rete di testa. Adesso sarà dura mandarlo via dopo questa serata in Liguria.

Ounas 6,5 – Il franco-algerino, come per Manolas, il fatto di sapere di essere tolto dal mercato, lo ha sbloccato ed entrato con il piglio giusto. Bene negli scatti, dove davvero non lo riesci a prendere.

Insigne 7 – Il capitano non ha segnato, ma è sempre più leader, attento e concentrato per tutta la gara. Prende il palo, poi trova un attento Sirigu. Nella ripresa dà una mano alla difesa con ottimi recuperi e chiude in crescendo. Trascinatore e lucido per tutta la gara.

Flop

Meret 5,5 – La prestazione dell’estremo difensore stava per essere super, visto le due parate su Ghiglione, ma poi cala la concentrazione. Graziato sull’uscita dove perde la palla ma subisce il fallo, certo non perfetto sul pari, dove non copre l’angolo. Deve essere più concentrato, perchè le doti non gli mancano.

Mario Rui 5,5 – Mezzo voto in più per il terzino sinistro, per il cross su punizione per la rete di Petagna. Per il resto perde spesso Ghiglione sul suo lato. Nel finale troppo nervoso, Spalletti lo toglie dal campo.

Lozano 5 – Primo tempo del messicano che poteva cambiare, colpo di testa impreciso. Per il resto ancora in ritardo di condizione. Nella ripresa sfiora la rete personale, ma è troppo poco.

A cura di Alessandro Sacco