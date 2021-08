SERIE A FEMMINILE – Giacinti trascina l’A.c. Milan. Ottimo esordio per Sampdoria e Sassuolo

Dopo l’esordio vincente per la Juventus e l’A.s. Roma, oltre al colpo esterno dell’Inter, oggi era il turno di A.c. Milan e Sassuolo. Le rossonere vincono per 4-0, doppietta di Giacinti, poi Bergamaschi e Boquete. Le neroverdi battono la Fiorentina grazie alla rete dell’ex Clelland. Successo esterno della Sampdoria contro la Lazio Women, decide la rete Rincon per le blucerchiate di Cincotta.

Lazio-Sampdoria 1-2

A.c. Milan-Hellas Verona 4-0

Sassuolo-Fiorentina 2-1

La Redazione