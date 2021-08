Senza bomber il piano di Spalletti dovrebbe prevedere Lozano

«Chi gioca là davanti? È l’unico dubbio che c’è. Lasciatemelo». E’ emergenza, ma Spalletti la risolve, per il momento, con una battuta. E dopo aver virato in fretta e furia verso il 4-3-3 dopo l’infortunio di Demme, adesso è costretto a varare il Napoli col falso nove. Poi, ha un piano B e pure uno C. Perché la scelta, un po’ a sorpresa, dovrebbe ricadere su Lozano. Sì, dovrebbe toccare proprio al Chucky il ruolo di attaccante centrale con Insigne a sinistra e Politano a destra. Magari le parti si invertiranno, ma nell’ ultimo test Spalletti ha provato proprio Lozano al centro del tridente. Un azzardo, certo, perché ha giocato poco nell’ultimo anno là nel mezzo, l’unica volta che Gattuso lo ha piazzato in quel posto è stato con lo Spezia e gli errori sotto porta sono stati tanti. Ma qui c’è poco da fare i sostenuti: Petagna può essere impiegato nel caso in cui serva un assalto finale, ma l’idea di Spalletti è proprio questa. Insomma, un Napoli come la Roma di Diego Perotti. D’altronde, è un caso di emergenza assoluta che, però, non dovesse essere accolto il reclamo del Napoli, si ripeterà anche con la Juventus perché Mertens sarà pronto solo a fine mese.

Il Mattino