Il mercato si appresta a concludersi, come quello del Napoli, e Nicolò Schira, esperto di mercato, sul suo profilo Twitter scrive di un incontro tra la società partenopea e l’agente di Petagna. “L’agente Beppe Riso oggi sarà a Marassi per Genoa-Napoli. A fine gara previsto contatto con Napoli per decidere il futuro di Andrea Petagna, che ha richiesta della Sampdoria in prestito. Finora Spalletti non ha dato via libera alla partenza della punta“.