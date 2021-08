Probabile anticipo della gara tra il Napoli e la Juve- Un’ altra gara in E.L. già spostata

L’Uefa ha reso noto il calendario delle partite della fase a gironi di Europa League. Il Napoli (gruppo C) esordirà giovedì 16 settembre in casa del Leicester (che ieri in Premier ha vinto 2-1 sul campo del Norwich City), subito dopo la gara di campionato contro la Juventus allo stadio Maradona (sarà probabilmente anticipata a sabato 11 perché martedì 14 i bianconeri giocheranno il primo match di Champions League contro il Malmoe). Prima gara interna di Europa League il 30 settembre contro lo Spartak Mosca. Questo il calendario degli azzurri: 16 settembre (ore 21) Leicester-Napoli, 30 settembre (ore 18.45) Napoli-Spartak Mosca, 21 ottobre (ore 21) Napoli-Legia Varsavia, 4 novembre (ore 18.45) Legia Varsavia-Napoli, 24 novembre (mercoledì ore 16.30) Spartak Mosca-Napoli, 9 dicembre (ore 18.45) Napoli-Leicester. L’Uefa ha disposto l’anticipo della gara con lo Spartak per evitare la concomitanza con l’altro club di Mosca, la Lokomotiv. Fonte: Il Mattino