È stato convocato dal Barcellona per quella che sarà, con ogni probabilità, la sua ultima partita da calciatore blaugrana. Miralem Pjanic aspetta la Serie A: il centrocampista catalano lascerà la Liga dopo appena un anno e per rilanciarsi vorrebbe tornare in Italia con la Juventus, il Napoli e la Roma che pensano al suo rientro. Spalletti lo conosce bene, ma la trattativa sarà complicata per tutti negli ultimi giorni di mercato. Fonte: mattino.it