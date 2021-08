Per Spalletti a Genova il dubbio è solo uno e le alternative sono due (Grafico formazioni)

Il Napoli è arrivato attorno alle 19 a Genova, oggii la sfida al Genoa. Uomini contati, anche se Spalletti non ne fa un dramma. Per ogni situazione c’è sempre un piano B per Spalletti. Un piano pronto all’uso. E stavolta anche un piano C: perché la scelta, un po’ a sorpresa, dovrebbe ricadere su Hirving Lozano. Ma fino alla fine ci sarà incertezza, tra il messicano e Lorenzo Insigne. Fonte e grafico (Il Mattino)

