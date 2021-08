Per il centrocampo si può riaprire l’asse Napoli-Chelsea

Anche nel mercato vale il proverbio chi trova un amico trova un tesoro e nel caso del Napoli si tratterebbe del Chelsea. Lo scorso anno arrivò nel finale di calciomercato Bakayoko con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa volta, come riporta il CdS, si tratta di Ruben Loftus Cheek, forte fisicamente, il classico jolly della mediana, dove anche Sarri lo conobbe quando allenò il blues. Visto che arrivare ad Amrabat, Youssouf e Berge non è semplice come formula, si proverà con il ragazzo ex Fulham, per convincere la compagine londinese ad accettare la proposta. Al momento Spalletti ha solo 5 centrocampisti, ma domani sarebbe ceduto Gaetano e a quel punto arriverebbe il nuovo volto della mediana, con provenienza da Londra.

La Redazione