Ounas, dopo le parole di Spalletti, un altro indizio lo porta lontano dall’OM

Adam Ounas sembra non essere più cedibile dopo le parole pronunciate ieri da Spalletti in conferenza stampa, dove definiva l’algerino una pedina importante per il Napoli. Ma dall’Olympique Marsiglia arriva un altro indizio che porta il giocatore lontano dal club francese. Stando infatti a quanto riportato da Tuttomercatoweb, quest’ultimo avrebbe virato sul marocchino Amine Harit, sbarcato ieri in città. Oggi il classe ’97, dopo la visite mediche, firmerà un contratto valido fino al prossimo 30 giugno. Harit lascia lo Schalke 04 con la formula del prestito secco.

Tuttonapoli.net