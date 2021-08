Manolas-Petagna, aggiornamenti sulle due trattative

Nel mercato in uscita del Napoli, in attesa di Gaetano, sempre più ad un passo dalla terza esperienza alla Cremonese, potrebbe non avere più Manolas come possibile partente. Per il difensore greco, niente ritorno in patria all’Olimpiacos, con soddisfazione del difensore centrale. Due gli ostacoli, il primo è l’ingaggio di 4,2 milioni troppo alto, mentre la seconda riguarda la richiesta economica, troppo esigente da parte di Aurelio De Laurentiis, sui 15 milioni. Su Andrea Petagna c’è la Sampdoria, ma anche in questo caso, non basta la prima richiesta dei liguri per il centravanti azzurro. Senza dimenticare anche che Spalletti non se vorrebbe privare a cuor leggero. Ad oggi Manolas e Petagna restano per la gioia anche dei diretti interessati.

La Redazione