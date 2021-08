LIVE SERIE A – Genoa-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

I due capitani. Per il Genoa, maglia rossoblù, Criscito. Per il Napoli, Lorenzo Insigne

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Ghiglione, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Hernani, Ekuban. A disp Andrenacci, Masiello, Favilli, Melegoni, Behrami, Pandev, Bianchi, Buksa, Serpe, Agudelo, Portanova, Kallon. All.: Ballardini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano A disposizione: Marfella, Zanoli, Gaetano, Petagna, Ounas, Palmiero, Rrahmani, Juan Jesus, Ospina, Malcuit All. Spalletti

17,10 – Attraverso il profilo twitter del Genoa, le prime immagini dello spogliatoio dei liguri. La squadra di Ballardini, indosserà la classica casacca rossoblù.

16,59 – Prima immagini dei tifosi del Napoli al “Luigi Ferraris”.

16,49 – Il giornalista Nicolò Schira su twitter: “Al Luigi Ferraris ci sarà tra gli altri agente di Andrea Petagna, non è da escludere che incontri il Napoli per trovare una soluzione per il futuro dell’attaccante in questi ultimi giorni di mercato”

16,40 – Prima immagini da Genova dello stadio “Luigi Ferraris”, teatro del match Genoa-Napoli.

16,30 – In occasione della sfida del Luigi Ferraris di questo pomeriggio, le previsioni dicono che ci sarà il sereno per la gara Genoa-Napoli.

Questo pomeriggio allo stadio “Luigi Ferraris”, fischio d’inizio ore 18,30, il Napoli cercherà il bis in campionato, contro il Genoa di Ballardini. L’ultimo precedente vide i rossoblù vincere per 2-1 con la doppietta di Pandev, gara quindi da non sottovalutare. Diverse le assenze, su tutte: Ghoulam, Zielinski, Demme e Mertens per infortunio e Osimhen squalificato. Per i liguri invece sarà 3-5-2 e sarà la stessa squadra che ha perso per 4-0 contro l’Inter. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione