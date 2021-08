L’ex moglie Claudia: «Maradona mi ha tradito e derubato»

Venerdì 29 ottobre Amazon Prime Video lancerà la serie «Sueno bendito», sogno benedetto, dedicato alla controversa vita di Diego Armando Maradona, ricca di luci e ombre. Il giorno non è casuale perché sabato 30 ottobre il Pibe avrebbe compiuto sessantun anni. Si è spento il 25 novembre, la sua fine e la sua eredità sono materia giudiziaria tuttora in discussione. E chissà per quanto tempo.