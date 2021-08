La Sampdoria sempre più vicina a Petagna, le prossime ore decisive

Andrea Petagna al Napoli dal 2020 non ha mai avuto un posto di rilievo nell’attacco azzurro, anzi ha dovuto sempre lottare con Mertens e Osimhen per un posto da titolare. Ragion per cui è in cerca di un nuovo club, e la Sampdoria è lì che aspetta. Petagna vorrebbe trovare maggiore continuità. Da qui il tentativo della Sampdoria di riportarlo a Genova, dove Andrea ha già giocato nel 2013-2014. Nelle ultime ore, si è registrato un aumento di fiducia da parte dei blucerchiati, che sperano di chiudere nelle prossime ore per l’arrivo in prestito del numero 37.

Gianlucadimarzio.com