Insigne, Meret e Di Lorenzo la settimana prossima impegnati nelle qualificazioni a Qatar 2022

A un mese e mezzo di distanza dal trionfo nel Campionato Europeo, la Nazionale torna in campo per riprendere il cammino nelle Qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA con l’obiettivo di ipotecare il pass per Qatar 2022 e allungare la striscia di 34 risultati utili consecutivi, con il record mondiale detenuto dalla Spagna che dista solo 90 minuti (35 gare senza sconfitte tra il 2007 e il 2009).

Grazie ai successi nei primi tre match disputati a marzo, gli Azzurri sono in testa alla classifica del Gruppo C con tre lunghezze di vantaggio sulla Svizzera, seconda ma con due sole gare all’attivo. Proprio quella con gli elvetici (Basilea, Stadio “St. Jacobs Park”, 5 settembre ore 20.45) è la sfida che può decidere le sorti del girone, in un calendario che prevede però altre due gare da non sottovalutare: quelle con la Bulgaria (Firenze, Stadio “Artemio Franchi”, 2 settembre ore 20.45) e con la Lituania (Reggio Emilia, Stadio del Tricolore, 8 settembre ore 20.45). Per l’Italia, attesa poi a ottobre dalla Final Four di Nations League, con il replay della semifinale europea con la Spagna e con Belgio e Francia dall’altro lato del tabellone, il cammino verso Qatar 2022 si concluderà a novembre, con il retour match con la Svizzera all’Olimpico di Roma (il 12) e l’ultima trasferta a Belfast con l’Irlanda del Nord (il 15).

Fonte: Figc