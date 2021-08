Ieri Giuntoli e Pompilio erano a Milano. Oltre J.J. arriverà un centrocampista

Il direttore sportivo Giuntoli ieri non era a Castel Volturno con la squadra ma a Milano, proprio per seguire da vicino le ultime trattative. Con lui il braccio destro Pompilio e al telefono sono continui i contatti con l’ad azzurro Andrea Chiavelli. Il cerchio si sta per chiudere e l’impressione che i nome rimasti sul tavolo sono quelli di Berge dello Sheffield United, Youssouf del Saint Etienne e sia pure defilato Amrabat a meno che la Fiorentina non decida di cederlo in prestito a zero. Un gioco a incastro. Ma tutto dipende dai costi, tutto lì. Poche ore è il velo verrà alzato