Genoa-Napoli, i tifosi azzurri in Brasile…e Maradona veglia dall’alto

Il Napoli affronterà il Genoa a Marassi alle 18,30 per la seconda giornata di campionato di Serie A. I tifosi napoletani sono sparsi in tutto il mondo, si sa, e quelli in Brasile, come dimostra un post del Club Napoli Brasil su Twitter, si affidano all’immagine di Diego Armando Maradona.

Hoje tem Napoli!

⚽️ Genoa x Napoli

🇮🇹 Serie A 2ª rodada

🏟️ Estádio Luigi Ferraris

📅 29/08/2021

⏰ 13h30

📺 Fox Sports 2

📱 ESPN Play#GenoaNapoli#ForzaNapoliSempre#NapoliBrasil pic.twitter.com/b2KQSgVDcA — Napoli Club Brasil (@NapoliBrasile) August 29, 2021