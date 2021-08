[Formazioni] – Genoa/Napoli. Dubbio in attacco per Ballardini. Lobotka guiderà il centrocampo

Questo pomeriggio allo stadio “Luigi Ferraris”, il Genoa affronterà il Napoli di Luciano Spalletti, per la seconda giornata di campionato. Per il tecnico dei rossoblù Davide Ballardini, un dubbio in attacco, schierare Pandev al fianco di Kallon, oppure puntare su Ekuban. Per il resto a centrocampo Sturaro al posto di Rovella, mentre la difesa sarà a tre, non convocati i nuovi arrivati Maksimovic e Caicedo. In casa azzurra Lozano la spunta su Petagna, mentre a centrocampo spazio a Lobotka al centro, nel ruolo di mezzala invece Fabian Ruiz ed Elmas. Out gli infortunati: Ghoulam, Demme e Zielinski, squalificato Osimhen. Previsto bel tempo nel match in Liguria

Fonte: CdS