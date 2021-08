Brusco stop per il Legia Varsavia. I polacchi, avversari del Napoli in Europa League, perdono 1-0 in casa del Wisla Cracovia nella 6ª giornata del campionato. Decisiva la rete di Forbes al 29′ min del primo tempo. Con questa sconfitta la squadra di Michniewicz scivola al 13° posto in classifica 6 punti ma con due partite da recuperare