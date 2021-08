De Laurentiis non può dire più no alla partenza dei nazionali

La questione dei nazionali, intanto, ha trovato una soluzione, come era prevedibile. Il Napoli dà l’ok alla partenza, visto che è venuto meno l’obbligo di quarantena obbligatorio al ritorno dai paesi della lista rossa, visto che i calciatori saranno in bolla con le rispettive nazionali per tutto il tempo. Al ritorno basta un tampone. Il solito. E senza sorprese, dunque, potranno scendere in campo per la supersfida del Maradona con la Juventus. Fonte: Il Mattino