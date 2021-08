DAZN – Spalletti sul gol annullato e non solo: “E’ fallo, Insigne e Petagna…averceli!”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti interviene ai microfoni Dazn e prima di tutto ha spiegato perchè il gol del Genoa fosse da annullare: “Il calciatore cerca il contatto perchè si gira di spalle, la palla l’ha battezzata già del portiere, e va a cercare il contatto. E’ lunga, non la può prendere. E’ fallo. Basta guardarle correttamente le cose…Ognuno la può pensare come gli pare, pure Ballardini. ovvio. Ma l’attaccante non guarda la palla e commette fallo. Torniamo al campo. Insigne si è fatto 80 metri di scatto nel finale, perchè lui fa e sa fare tantissime cose, ma io lo metto lì davanti, perchè mi garantisce giocate di qualità, se corre per recuperare, poi mi manca di lucidità davanti…In passato Mertens fu una grande invenzione, Insigne è più bravo a prendere palla sui piedi, girarsi ed imbucarsi. Noi,. al momento abbiamo assenze purtroppo, ci tocca dover recuperare qualche calciatore. Petagna ha quelle caratteristiche lì, una prima punta da palla addosso, da area di rigore, molto chiaro e cristallino da valutare. Con lui ho parlato prima della gara, sapendo di poter essere anche in partenza, gli ho chiesto se potevo contare su di lui e lui ha dimostrato di essere un professionista esemplare e ci ha dato una mano notevole e pesante, stasera. Il Napoli è tra le 7 big del campionato, poi qualcuna potrebbe perdere terreno, speriamo di non essere noi! ”