DAZN – Petagna: “Volevo entrare, sapevo che avrei segnato”

E’ il match winner Andrea Petagna. Suoi i 3 punti presi dal Napoli a Genova. Ai microfoni DAZN l’attaccante azzurro: “Non vedevo l’ora di entrare, sapevo e sentivo di stare meglio rispetto alle ultime settimane, sapevo che avrei segnato. In realtà, quel che non sapevo era se sarei stato qui stasera, perchè si sa il mercato che momento è, ma sia i miei compagni che il mister mi hanno detto di tenere a me e di essere importante per la squadra. Ospina e Fabian sono quelli più vicini a me e continuano sempre ad incoraggiarmi. Certo, entrare e segnare è bellissimo, ma con il mio fisico non è proprio facilissimo, sento di aver bisogno di minuti per carburare bene”