DAZN – Per Ballardini non c’è fallo e aggiunge: “Pandev è il più giovane dei miei”

E’ completamente in disaccordo con Spalletti, in merito al gol annullato a Pandev, Davide Ballardini, allenatore del Genoa, dice che alcuni calciatori del Napoli ridevano per la decisione, ma non torna sull’ argomento, definendolo un episodio sbagliato che ci può stare. Ai microfoni Dazn parla della gara: “Un buon Genoa che se l’è giocata con un’ottima squadra quale è il Napoli. Squadra compatta inj campo e con personalità, è questo che voglio vedere. Pandev è il più giovane tra i miei calciatori e se sta bene giova, gioca sempre. Cambiaso, invece è un giovane che può restare qui, mentre altri ragazzi è giusto che vadano a giocare”