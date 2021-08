Crippa: “Spalletti ha già capito Napoli ed il Napoli e si è ambientato”

Massimo Crippa, ex azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ciò che mi sta piacendo del Napoli di oggi e di Spalletti è che quest’ultimo non ha chiesto niente e sta lavorando con la rosa attuale che non gli è stata toccata. Luciano sta coinvolgendo tutti i giocatori, responsabilizzandoli e facendogli capire che tutti possono starci in questo Napoli. Credo che Spalletti si sia proprio ambientato bene”.