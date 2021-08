Cannavacciuolo, chef: “Diego venne da me nel 2007, fu qualcosa di magico”

Antonino Cannavacciuolo, chef napoletano, titolare di Villa Crespi sul Lago D’Orta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, in particolare modo del suo incontro con Maradona. Diego si alzava la mattina e chiedeva “Dov’è Tonino?”. Tonino è Antonino Cannavacciuolo, lo chef di Vico Equense che, tra cucina e tv, è diventato una star. Per uno che da quando era piccolo tifava Napoli, vedersi Maradona ospite a Villa Crespi, la dimora storica sul Lago D’Orta, non può che essere stata una libidine: “Diego venne da me nel 2007. Rimase quattro giorni, fu qualcosa di magico. Ricordo che amava la pasta con il pesce”.