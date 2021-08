Verso Genoa/Napoli – Spalletti fa la prova generale

Spalletti fa la prova generale. Sembra protendere per Insigne falso nove con Lozano esterno. L’altra ipotesi, invece, per sostituire Osimhen, è quella inversa e cioè il messicano centravanti e il capitano a sinistra. Lorenzo ha fatto bene da prima punta contro il Venezia, in questo ruolo si può abbassare e lanciare i compagni negli spazi. Se giocasse a sinistra, a scattare in verticale dovrebbe essere El Chucky. Nel tridente d’attacco, a destra, Politano. Elmas, molto buono il suo esordio stagionale al Maradona, fungerà da mezzala sinistra nel centrocampo a tre. Quindi, due saranno le novità: Lozano ed Elmas dal primo minuto. Petagna andrà in panchina e potrà essere una delle soluzioni che il tecnico potrà adottare durante la partita.

Il Mattino