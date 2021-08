UFFICIALE – I convocati del Napoli. Assenza a centrocampo, recupero però in attacco per Spalletti

Il Napoli è in procinto di partire, destinazione Genova, dove domani ci sarà la sfida contro i rossoblù allenati da Ballardini. Da poco usciti i convocati e per mister Spalletti out: Ghoulam, Demme e Zielinski, Osimhen per squalifica. Recupero invece per Ounas.

I convocati: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ounas, Palmiero, Politano, Fabian Ruiz, Insigne, Petagna, Lozano.

Fonte: sscnapoli.it