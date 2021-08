UFFICIALE – Esordio in trasferta per il Napoli in Europa League

Il Napoli di Luciano Spalletti, da ieri mattina, conosce ufficialmente le sue avversarie in Europa League e certamente non è un sorteggio semplice. Per gli azzurri l’esordio sarà in trasferta contro il Leicester di Brandan Rodgers, mentre le successive saranno al “Maradona” contro Spartak Mosca e il Legia Varsavia. Ecco il calendario completo.

16 settembre h 21 Leicester-Napoli

30 settembre h 18.45 Napoli-Spartak Mosca

21 ottobre h 21 Napoli-Legia Varsavia

4 novembre h 18.45 Legia Varsavia-Napoli

mercoledì 24 novembre h 16.30 Spartak Mosca-Napoli

9 dicembre h 18.45 Napoli-Leicester

Fonte: uefa.com